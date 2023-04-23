Новости • Агрессия России против Украины

Оккупанты уже используют "Шахеды" из новой партии, ищут нашу ПВО, - ОК "Південь"

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Оккупанты уже используют "Шахеды" из новой партии, ищут нашу ПВО, - ОК "Південь"
Россияне получили очередную партию "шахедов" и пытаются выявить системы нашей противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По маркировке мы увидели, что это очередная партия. Мы видим даже по применению, что почти каждую ночь происходит пуск этих баражирующих снарядов по регионам Украины. Очевидно, они получили пополнение и пытаются найти нашу противовоздушную оборону", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Urs
    о! підкажіть, як підписатись на розсилку штаба ППО. Я теж хочу отримувати оперативну розсилку з доповіддю.
  • Amber
    Ненавиджу кремлівського карлика , який вперто намагається
    підкорити нашу краіну 😠
    Тварюка кривава , скоро здохнеш , як скажена собака в муках і навіть
    не доїдеш до Гааги , бо ти проклятий на віки вічні 😡
  • Олег Гнатенко
    Іранські виродки. Надіюсь, в якийсь момент в Ізраїля з Саудівською Аравією увірветься терпець і вони на пару *********** Іран, бажано до того як ці неадеквати створять ядерну зброю.
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