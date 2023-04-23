Оккупанты уже используют "Шахеды" из новой партии, ищут нашу ПВО, - ОК "Південь"

Россияне получили очередную партию "шахедов" и пытаются выявить системы нашей противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По маркировке мы увидели, что это очередная партия. Мы видим даже по применению, что почти каждую ночь происходит пуск этих баражирующих снарядов по регионам Украины. Очевидно, они получили пополнение и пытаются найти нашу противовоздушную оборону", - говорится в сообщении.

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