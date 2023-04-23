В России хотят мобилизовывать мигрантов из Средней Азии, - Центр национального сопротивления

В России начали оказывать давление на мигрантов из стран Центральной Азии и требовать от них участия в войне против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне идут двумя путями. Первый, через военкоматы и это касается мигрантов, ставших новоиспеченными владельцами российского паспорта. Практически сразу после получения паспорта они получают повестку и уже во время общения с комиссаром получают угрозы, что их лишат гражданства, если те будут избегать мобилизации", – говорится в сообщении.

А тем, кто еще не получил паспорт, обещают предоставить гражданство в кратчайшие сроки, если те пойдут в ряды ВС РФ. В случае отказа – угрожают депортацией.

"Одна из причин такого решения – это недовольство семей российских военнослужащих по поводу задержек выплат за погибших. Мобилизация мигрантов призвана успокоить этнических россиян относительно новых волн мобилизации. Таким образом Кремль продолжает стратегию использования как пушечное мясо против жителей бедных регионов и менее обеспеченных людей", – отмечают в ЦНС.

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