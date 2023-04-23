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В Херсонской области мужчина подорвался на мине, возвращаясь с рыбалки

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В Херсонской области мужчина подорвался на мине, возвращаясь с рыбалки
В Бериславском районе Херсонской области мужчина, возвращаясь домой с рыбалки на реке Ингулец, подорвался на мине между селами Давыдов Брод и Белогорка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 22 апреля двое мужчин рыбачили на реке Ингулец между селами Давидов Брод и Белогорка.

Возвращаясь домой вдоль берега, один из них наступил на оставленную оккупантами сдетонировавшую мину. От полученных ранений житель Давыдова Брода погиб на месте", - говорится в сообщении.

Второй мужчина не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения зафиксировано, что от мин погибли 124 человека, в том числе 6 детей, - Минобороны

Топ комментарии

  • Snart
    Справа не в рибалці, справа в тому що люди хочуть жити нормальним життям. Так само як в Херсоні, Нікополі та багато де…. живуть кожен день під обстрілами.
  • der
    ой, а бог той мабуть ти сам... або через брак мізків юзаєш шаблоні вислови
  • Дмитро Хлопченко f59b52d1
    Ну на премію на ім'я Дарвіна нарибалив.
    Як так???
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