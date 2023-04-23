В Херсонской области мужчина подорвался на мине, возвращаясь с рыбалки
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В Бериславском районе Херсонской области мужчина, возвращаясь домой с рыбалки на реке Ингулец, подорвался на мине между селами Давыдов Брод и Белогорка.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, 22 апреля двое мужчин рыбачили на реке Ингулец между селами Давидов Брод и Белогорка.
Возвращаясь домой вдоль берега, один из них наступил на оставленную оккупантами сдетонировавшую мину. От полученных ранений житель Давыдова Брода погиб на месте", - говорится в сообщении.
Второй мужчина не пострадал.