Самым большим препятствием для контрнаступления ВСУ является погода. До его начала - "месяц, возможно, два", - министр обороны Эстонии Певкур
Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если послушать мнения, (звучавшие на базе, - ред.) "Рамштайн", то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два", - сказал Певкур.
По его словам, на данный момент препятствием является не отсутствие, например, танков Abrams, а погодные условия в Украине.
"Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Коалиция (стран, предоставивших Украине танки, - ред.) Leopard была сильной, и довольно много техники уже переброшено в Украину, и довольно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, состоится, является погода", - отметил он.
По его мнению, "погода довольно дождливая", и это затрудняет передвижение тяжелой техники.
"Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий", - уточнил Певкур.