Самым большим препятствием для контрнаступления ВСУ является погода. До его начала - "месяц, возможно, два", - министр обороны Эстонии Певкур

Самым большим препятствием для начала контрнаступления ВСУ является дождливая погода. При этом до начала активных боевых действий - не менее месяца.

Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если послушать мнения, (звучавшие на базе, - ред.) "Рамштайн", то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два", - сказал Певкур.

По его словам, на данный момент препятствием является не отсутствие, например, танков Abrams, а погодные условия в Украине.

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"Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Коалиция (стран, предоставивших Украине танки, - ред.) Leopard была сильной, и довольно много техники уже переброшено в Украину, и довольно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, состоится, является погода", - отметил он.

По его мнению, "погода довольно дождливая", и это затрудняет передвижение тяжелой техники.

"Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий", - уточнил Певкур.