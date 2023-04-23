В столице Словении Любляне украинцам продлили право на бесплатный проезд

Украинцы, прибывшие в Словению в связи с войной, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Любляны до 4 марта 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минреинтеграции со ссылкой на Посольство Украины в Республике Словения.

В министерстве отметили, что для этого украинцы должны обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP по адресу: Slovenska cesta 56. Там они смогут оформить именную годовую карточку Urbana. Эта карта позволит почти год бесплатно пользоваться городским транспортом.

Для оформления карты Urbana украинцам необходимо предъявить один из трех документов

- карточку временной защиты ("исказница");

- решение о временной защите и документе, удостоверяющем личность;

- решение о статусе искателя убежища и документ, удостоверяющий личность.

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Итак, с апреля этого года бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Словении будет предоставлен только тем гражданам, которые будут иметь при себе именную годовую карточку. Указанный проездной документ нужно будет обязательно компостировать при входе в транспорт каждый раз.

В ведомстве уточнили, что льгота не распространяется на пригородные сообщения.