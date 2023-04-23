Prozorro открывает информацию о неоружейных оборонных закупках, - Минэкономики

С 23 апреля в системе Prozorro стала доступна новая функция - отображение информации о неоружейных оборонных закупках. Теперь оборонные заказчики и воинские части начнут публиковать информацию о ценах за единицу в своих неоружейных закупках. Такую обязанность предусматривает новая редакция Закона "Об оборонных закупках".

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства экономики Украины.

"Из нашего опыта, только сам факт того, что информация о ваших закупках будет публиковаться в Prozorro, является стимулом более тщательно подходить к их проведению", - считает Бигун.

По ее словам, оборонные заказчики будут отчитываться именно о неоружейных закупках (питании, вещевом имуществе, горючем и т.п.) от 200 тыс. грн для товаров и услуг, и 1,5 млн грн - работ. Отчеты будут содержать ограниченное количество информации – название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.

В случае закупок услуг питания заказчикам необходимо будет отчитаться о цене за единицу каждого продукта, входящего в эту услугу. Для этого они могут загрузить в систему Prozorro файл с соответствующими расчетами.

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"Возвращение прозрачности в оборонные закупки – это лишь первый шаг. Сейчас мы работаем над созданием новой процедуры рамочных соглашений для нужд обороны, благодаря которой защитники смогут проводить конкурентные отборы поставщиков через систему Prozorro, и при этом не публиковать чувствительную информацию в систему", – пояснила она.

По словам директора ГП "Прозорро" Николая Ткаченко, оборонные заказчики могут не публиковать данные об общей сумме и объемах закупок, местах доставки, наименовании поставщика.

"В то же время мы сделали все возможное, чтобы опубликованная информация была достаточной для ценовой аналитики", - отметил Ткаченко.

Закон предусматривает, что оборонные заказчики и военные части должны публиковать отчеты в систему Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта. Кроме того, до 22 июня им предстоит отчитаться по всем договорам, заключенным с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения.