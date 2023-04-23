Рашисты накрыли массированным огнем село на Херсонщине, есть раненные, - ОВА

Армия РФ накрыла массированным огнем деревню Кизомис Белозерской громады. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов.

"Из-за обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Еще одна пострадавшая - 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука. Их госпитализировали в Херсон, врачи оказывают пострадавшим необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

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