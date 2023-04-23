Если G7 запретит экспорт в Россию, "зерновое соглашение для них сразу закончится", - Медведев
13 69364
Если G7 запретит экспорт в Россию, РФ введет встречный запрет на экспорт "по наиболее чувствительным категориям". Речь идет, в частности, и о зерновом соглашении.
Об этом на своем телеграм-канале написал заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает Цензор.НЕТ.
"Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что предполагает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновое соглашение и многое другое, в чем они нуждаются", - говорится в сообщении.
Недавно сообщалось, что страны G7 обсуждают полный запрет на экспорт в Россию и намерены присоединить к этой инициативе Евросоюз.