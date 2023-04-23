На оккупированной части Донетчины большинство больниц обслуживает только военных РФ, - Центр нацсопротивления

В городах на временно оккупированной территории Донбасса гражданским почти невозможно получить медицинские услуги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, из-за увеличения потерь среди личного состава россияне продолжают переводить гражданские медучреждения на ВОТ на обслуживание военных. В частности, в Донецкой области многие учреждения во временно оккупированных городах уже переведены в формат лечения военных. В Горловке, Енакиево, Торецке, Торезе, Снежном и других городах гражданским почти невозможно получить услуги. Однако во многих больницах россияне продолжают запускать небольшое количество гражданских, чтобы использовать их как живой щит. Ведь оккупанты не разворачивают большое количество полевых госпиталей, опасаясь, что местные партизаны передадут координаты силам обороны.

"В то же время даже те больницы, которые могут оказывать услуги гражданским, выдвигают требования к местному населению. В частности, без российского паспорта медики перестают оказывать помощь. Для того чтобы контролировать процесс паспортизации и предоставления услуг по паспорту, россияне увеличивают количество медиков, которых привозят с территории РФ", - отмечают в Центре нацсопротивления.

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Центр национального сопротивления призывает не принимать российский паспорт. При необходимости вы можете оформить заявление и иметь соответствующий "документ" окупантов на руках. Однако постоянно пропуская очередь на выдачу, вы можете обновлять заявление на получение и саботировать получение российского паспорта.