На Херсонщине россияне обстреляли кладбище, - ОВА

В Бериславском районе российская артиллерия обстреляла кладбище.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.

"В Бериславском районе в Поминальное воскресенье российская артиллерия атаковала кладбище. Происшествие произошло в селе Гавриловка Новоалександровской громады. К счастью, мирные люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Херсонская ОВА напоминает, что с 4-го апреля в Херсонской области действует запрет на посещение кладбищ и мест захоронений.

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