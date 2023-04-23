Украина начинает одну из десяти приоритетных реформ – комплексные изменения в энергетике, - Шмыгаль

Украина начинает комплексные изменения в энергетике, среди которых - восстановление энергосистемы, интеграция с Европейским Союзом, развитие чистой зеленой генерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в фейсбуке.

"Комплексные изменения в энергетике. Начинаем одну из десяти приоритетных реформ. Наша цель – восстановление энергосистемы, ее децентрализация, интеграция с ЕС, развитие чистой зеленой генерации, увеличение добычи украинского газа, энергоэффективность и наращивание нефтедобычи", – написал он.

Он добавил, что украинские громады усиливают взаимодействие с партнерами. В Киеве состоялся Международный саммит городов и регионов и была презентована концепция Регионального офиса международного сотрудничества. Также на саммите подписали Декларацию 30 стран, Совета Европы, ЕС и Европейского комитета регионов о готовности к патронату над пострадавшими регионами. По его словам, на саммите было заключено 11 соглашений между украинскими регионами, городами, громадами и иностранными партнерами.

Шмыгаль отметил, что идет реформа военно-врачебных комиссий. Ранее было принято решение, что внештатные ВВК будут создаваться на базе гражданских медицинских учреждений с одновременным внедрением нового пакета Программы медицинских гарантий. Он добавил, что на этой неделе упростили выезд раненых бойцов на лечение за границу. Направления получат в своей больнице без очередей и бюрократии.

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Также на этой неделе правительство приняло постановление, позволяющее начать тестирование программы "Восстановление". Программу начнут с сервиса оказания помощи по ремонту поврежденного жилья. Эта программа заработает в "Дії" с 10 мая. Размер выплаты для ремонта будет определять специальная комиссия, средства можно потратить на строительные материалы или на оплату услуг подрядчика.

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