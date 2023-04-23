Настоящий мир – это восстановление международно признанных границ Украины, - Кулеба

Настоящий мир – это восстановление международно признанных границ и мир, объединенный верховенством международного права.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у своїй колонці для німецького видання Die Welt., передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в своей колонке для немецкого издания Die Welt., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Кулеба отметил, что ни одна другая страна в мире не стремится к миру так сильно, как Украина. Но в то же время предложения по переговорам со всего мира не учитывают, что мира не хочет Москва.

Кулеба подчеркнул, что Россия продолжает совершать жестокие нападения на украинские села и города с целью убить больше людей и захватить больше земли, и это не похоже на желание вести переговоры, прекратить агрессию и восстановить мир.

По его словам, украинская сторона изучает мирные предложения, которые звучат, и приветствует любую инициативу, которая уважает территориальную целостность Украины, принципы Устава ООН и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, ведь "настоящий мир должен быть справедливым и длительным".

Читайте также: Какие-либо переговоры между Украиной и Россией должны проходить на условиях украинской стороны, - Госдеп США

"Не будет настоящего мира ни для Украины, ни для остального мира, если Россия не понесет полной ответственности за все свои преступления, включая преступление агрессии против Украины и все последующие военные преступления, преступления против человечности и геноцид", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине.

"Если мы ошибемся сейчас и решим вознаградить Путина за его агрессию в любой форме вместо того, чтобы победить его как урок для всех других потенциальных агрессоров, будущее Украины, Европы и всего мира будет поставлено под угрозу", – считает Кулеба.

"Настоящий мир – это восстановление международно признанных границ Украины. Настоящий мир – это безопасная родина для крымскотатарского народа в украинском Крыму. Настоящий мир – это корабли с зерном, а не военные корабли в Черном море. Настоящий мир – это мир, объединенный верховенством международного права. Это то, за что мы боремся – не только за победу в войне, но и за настоящий, долговременный мир", – пояснил он.

Читайте также: Кулеба призвал ЕС как можно быстрее рассмотреть второй транш на 1 миллиард евро (обновлено)