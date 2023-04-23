Саперы на юге разминировали 170 га сельхозугодий за неделю, - ОК "Південь"

За последнюю неделю на юге саперам удалось разминировать 170 га сельскохозяйственных угодий.

Об этом на своем телеграм-канале заявил спикер ОК "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Херсонской области было очищено более 60 га территорий сельскохозяйственных угодий, более 4000 м² зданий. Кроме этого, были обезврежены и уничтожены около 320 взрывоопасных предметов.

"В Николаевской области более 110 га территорий сельскохозяйственных угодий, обезврежено и уничтожено более 630 взрывоопасных предметов. Всего уже от взрывоопасных предметов воинами-саперами Сил поддержки очищено: 3 140,535 га территории сельскохозяйственных угодий, 21,33 га лесных массивов, 199,909 км линий электропередач, 40 км газопроводов, 207,924 км дорог, 332 059 м² зданий, обезврежено и уничтожено 49 439 взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Назаров напомнил, что если вы наткнулись на подозрительный предмет, нужно немедленно сообщить о нем в ближайшее отделение полиции или обратиться в органы местного самоуправления или подразделения ГСЧС по телефону 101 и 102. Подозрительные предметы запрещено самостоятельно передвигать или обезвреживать.

Напомним, по данным разведки Великобритании, для полного разминирования Украины понадобится минимум десятилетие.

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