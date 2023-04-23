Российским журналистам не выдали визы в США. Лавров пообещал, что "не забудет, не простит"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Как отмечается, Сергей Лавров 24 апреля примет участие в одном из центральных мероприятий председательства РФ в Совбезе ООН – открытых дебатах на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН".
В то же время, посольство США не выдало визы группе российских журналистов, которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения там работы Лаврова.
В СМИ отмечают, что Лавров назвал глупостью невыдачу американских виз журналистскому пулу, который должен сопровождать его в поездке в Нью-Йорк, и пообещал, что это решение российская сторона не забудет и не простит.
В "РИА Новости" привели слова российского дипломатического источника о том, что отношение к американским журналистам в России будет таким же, как в США к российским после истории с невыдачей виз для работы в ООН. По его словам, американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт, неудобство и аналогичное отношение. Источник вспомнил незаконно арестованного в РФ журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.