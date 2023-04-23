Российским журналистам не выдали визы в США. Лавров пообещал, что "не забудет, не простит"

Соединенные Штаты не дали российским журналистам визы для сопровождения главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральную ассамблею ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, Сергей Лавров 24 апреля примет участие в одном из центральных мероприятий председательства РФ в Совбезе ООН – открытых дебатах на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН".

В то же время, посольство США не выдало визы группе российских журналистов, которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения там работы Лаврова.

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В СМИ отмечают, что Лавров назвал глупостью невыдачу американских виз журналистскому пулу, который должен сопровождать его в поездке в Нью-Йорк, и пообещал, что это решение российская сторона не забудет и не простит.

В "РИА Новости" привели слова российского дипломатического источника о том, что отношение к американским журналистам в России будет таким же, как в США к российским после истории с невыдачей виз для работы в ООН. По его словам, американские журналисты будут испытывать на себе весь дискомфорт, неудобство и аналогичное отношение. Источник вспомнил незаконно арестованного в РФ журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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