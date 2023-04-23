В боях за Украину погиб адвокат и преподаватель Александр Поливодский

На Луганщине погиб кандидат юридических наук, известный адвокат Александр Поливодский. Воевал Поливодский в должности радиотелефониста 2-й радиостанции информационно-телекоммуникационного узла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о гибели воина сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Александр Поливодский имел более 20 лет адвокатского стажа, был кандидатом юридических наук, доцентом, специалистом по проблемам аграрного, земельного и экологического права. В 2010 году он вошел в список 100 лучших юристов Украины.

Поливодский преподавал в Могилянке с сентября 2001 года.

Выдающегося юриста часто приглашали советником международных организаций – Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Европейской комиссии.

До полномасштабного вторжения России он возглавлял Комитет по аграрному, земельному и окружающему праву НААУ, а в феврале 2023 г. добровольно покинул пост через службу в рядах Вооруженных сил Украины.

В декабре 2021 года Поливодский был отмечен нагрудным знаком Национальной ассоциации адвокатов Украины "Выдающийся адвокат Украины".

Читайте также: Призер чемпионата Украины по каратэ Николай Яремчук погиб, защищая Украину под Бахмутом

В интервью "Pravo.ua" в мае 2022 года Александр Поливодский рассказывал, что решил пойти на службу еще до начала полномасштабной войны. В начале февраля 2022 года он пришел в военкомат для заключения контракта на службу в резерве в батальоне территориальной обороны, а 24 февраля должен был сдать последние медицинские справки для этого.

У Поливодского остались жена Станислава, дочь София и сын Тарас.