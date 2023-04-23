В Минобороны Беларуси заявили, что их военные уже овладели ОТРК "Искандер-М"

Военнослужащие ВС Беларуси вернулись с учений в России, где их обучали пользоваться ОТРК "Искандер-М", несущие ракеты с ядерным зарядом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Белоруссии, передает Цензор.НЕТ.

Учения начались в начале апреля, после заявления Путина о намерении разместить в Беларуси российское ядерное оружие. Поводом к этому в Беларуси называют увеличение оборонных расходов Польши и расширение НАТО.

"Республика Беларусь была одной из первых, кто отказался и вывел ядерное оружие. Нам были обещаны гарантии, что не будет силового противодействия, противостояния, применимого к нашему государству. Не будет экономического давления и нападок на независимость нашей страны. Все это было закреплено в Будапештском меморандуме. Мы не можем больше верить никаким заявлениям западных политиков. Мы ясно понимаем, что в этой ситуации на угрозу применения силы будем реагировать только силой", – заявил министр обороны Беларуси Хренин.

Напомним, Россия в конце марта заявила о намерении разместить свое ядерное оружие в Белоруссии до июля. The Guardian писало в своем материале, что такие термины не выглядят реалистичными.

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