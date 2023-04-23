Россияне атаковали Никополь беспилотником, ранены и травмированы три человека

В воскресенье, 23 апреля, россияне нанесли удар по Никополю беспилотником, один человек ранен, двое – травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Никополя Александр Саюк.

"Утром российские войска совершили обстрел Никополя из беспилотного летательного аппарата. К сожалению, один человек ранен, двое травмированы на данный момент. Повреждены коммунальное здание, два частных жилых дома, два гаража, один автомобиль", - написал Саюк.

Он отметил, что специалисты работают над восстановлением поврежденных линий электропередач. Вся инфраструктура работает, коммунальные предприятия выполняют свою работу.

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Позже Саюк добавил, что один человек 33 лет получил осколочные ранения. Еще двое – с минно-взрывными травмами и контузиями.