Россияне атаковали Никополь беспилотником, ранены и травмированы три человека
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В воскресенье, 23 апреля, россияне нанесли удар по Никополю беспилотником, один человек ранен, двое – травмированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Никополя Александр Саюк.
"Утром российские войска совершили обстрел Никополя из беспилотного летательного аппарата. К сожалению, один человек ранен, двое травмированы на данный момент. Повреждены коммунальное здание, два частных жилых дома, два гаража, один автомобиль", - написал Саюк.
Он отметил, что специалисты работают над восстановлением поврежденных линий электропередач. Вся инфраструктура работает, коммунальные предприятия выполняют свою работу.
Позже Саюк добавил, что один человек 33 лет получил осколочные ранения. Еще двое – с минно-взрывными травмами и контузиями.