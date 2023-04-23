Российские самолеты вечером 23 апреля движутся в сторону юга, могут применить управляемые авиабомбы, - Игнат

Группа вражеских самолетов движется в сторону южных регионов Украины, поэтому возможно снова применение Россией управляемых авиабомб.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это не какое-то новое изобретение. Это то, что удается применять в связи с тем, что у них нет достаточно ракетного вооружения, мощного вооружения. Именно поэтому эти бомбы они начали модернизировать и применять, не входя в зону поражения нашей ПВО. Как говорится, безнаказанно атаковать зоны в радиусе до 70 км. Это, в итоге, происходит и именно сейчас, когда мы с вами говорим. Группа самолетов на южном направлении движется в сторону южных регионов, поэтому могут быть такие применения. К сожалению, этот вызов сейчас серьезный, потому что бомба в 500 кг", - сказал Игнат.

Он отметил, что Россия начала активно использовать тактику сброса по всей территории разграничения управляемых авиабомб с самолетов Су-35 и Су-34. "Противник бьет по нашим городам, по прифронтовой зоне, достать его тяжеловато, но будем усиливаться, чтобы противодействовать", - добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

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