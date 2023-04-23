Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отражены более 45 атак противника, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 23 апреля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Российская Федерация не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

В течение суток противник нанес 28 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями Сил обороны Украины в течение суток были отражены более 45 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Республики Беларусь продолжают находиться отдельные подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. В течение суток произвели обстрелы населенных пунктов Червона Заря Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты вблизи с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них – Времевка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Инженерное, Антоновка, Днепровское, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие России и представители ЧВК "Вагнер" все чаще пытаются отыскать виновных в этом. Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга. Как следствие, недавно в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла потасовка между военнослужащими из России и наемниками ЧВК "Вагнер", которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник вынужден использовать учебные учреждения на временно оккупированных территориях в собственных целях. В частности, в населенном пункте Мостки Луганской области захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях окупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 - "Орлан-10".

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