Не так важно, какие танки Запад передает Украине, важнее, какие снаряды к ним поставляются, - Forbes

Союзники передают намного больше старых танков, чем современных, например Leopard 1 и М-55С, но их боевую эффективность в первую очередь определяет тип снаряда, который они используют.

Об этом говорится в материале Forbes, передает Цензор.НЕТ.

"Украина получит лишь 71 Leopard 2 от своих европейских союзников и 31 M1 Abrams от США, вооруженных 120-миллиметровыми пушками, которые с помощью правильных боеприпасов способны пробить тысячу миллиметров стали с расстояния нескольких тысяч метров... Но Киев также получит не менее 100 старых Leopard 1 от немецко-нидерландско-датского консорциума. Кроме того, он уже получил 28 танков М-55С от Словении. Leopard 1 и М-55С оснащены менее мощным 105-миллиметровым орудием: классическим L7 от Королевского завода вооружений Великобритании", - пишет издание.

Издание отмечает, что пушка L7 не способна пробить тысячи миллиметров брони, но если использовать правильный боеприпас, она может приблизиться к такой эффективности.

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Например, снаряды DM63.

DM63 – это немецкая копия M426 от Elbit. DM63 и M426 весят 18 кг. Это снаряды с "диверсионным" выбросом. То есть снаряды с вольфрамовой проволокой содержатся в своеобразном кейсе. Порох взрывается, снаряд вылетает из ствола, кейс улетает, а дротик впивается в цель, словно гиперзвуковая игла.

Толщина брони, которую может пробить DM63/M426, зависит от дальности полета и угла наклона к цели. Армия Тайваня, использующая DM63 в сочетании со своими танками CM-11, считает, что максимальное проникновение составляет 600 миллиметров на типичных боевых дистанциях от 1000 до 2000 метров.

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Этого может хватить, чтобы пробить лобовую броню российского танка Т-72 старших поколений. Более новым Т-72Б3 снаряд DM63/M426 может нанести значительный урон без фактического уничтожения.

Танк М-55С – это модернизированный в девяностых израильской фирмой Elbit советский Т-55, который использует Словения. Издание отмечает, что, возможно, вместе с этими танками Украина получила и DM63/M426, которые производит та же фирма.

"Разница между лучшим снарядом DM63/M426 и менее эффективными альтернативами – это сотни миллиметров пробитой брони. В условиях боя между украинским Leopard 1 или М-55С и российским танком эти сотни миллиметров могут стать границей между жизнью и смертью для одного из экипажей", - объясняет Forbes.

Издание обращает внимание на то, что никто на самом деле не знает, какие именно снаряды Запад передает Украине вместе с танками, вооруженными пушками L7, и добавляет, что вряд ли Киев раскроет эту информацию по понятным причинам.

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