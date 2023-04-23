"Это неприемлемо", - Боррель о заявлениях китайского посла по поводу суверенитета бывших советских республик
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Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлемыми заявления китайского посла во Франции Лу Шайе по поводу суверенитета бывших советских республик.
Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Неприемлемы замечания посла Китая во Франции, которые подвергали сомнению суверенитет стран, ставших независимыми после распада Советского Союза в 1991 году", - говорится в сообщении.
Боррель добавил, что ЕС остается надеяться, что заявления Шайе не отражают официальной позиции Китая.
Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны.