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"Это неприемлемо", - Боррель о заявлениях китайского посла по поводу суверенитета бывших советских республик

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"Это неприемлемо", - Боррель о заявлениях китайского посла по поводу суверенитета бывших советских республик
Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлемыми заявления китайского посла во Франции Лу Шайе по поводу суверенитета бывших советских республик.

Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Неприемлемы замечания посла Китая во Франции, которые подвергали сомнению суверенитет стран, ставших независимыми после распада Советского Союза в 1991 году", - говорится в сообщении.

Боррель добавил, что ЕС остается надеяться, что заявления Шайе не отражают официальной позиции Китая.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны.

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Топ комментарии

  • Alex Sav 8157c114
    японска провінція чайна взяла забагато гонору.. буде смоктати
  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Цинизм путлеровского нападения на Украину должен был положить конец всем дипломатическим

    увёрткам и лицемерию, настало время говорить голую правду, Китай, такой же циник и враг

    человечества, как и раша, вот так и говорите, что мир не принимает вашу вшивую политику и вас,

    вместе с ней. Санкции против Китая должны были быть приняты с самого начала войны, а Запад

    всё сопли жуёт и пальчиком грозит, очередная ошибка!
  • Фродо Бэггинс
    Ну чего такого? Мы можем перестать признавать суверенитет китая и признавать его Тайванем. Нам - не сложно
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