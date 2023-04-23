"Это неприемлемо", - Боррель о заявлениях китайского посла по поводу суверенитета бывших советских республик

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлемыми заявления китайского посла во Франции Лу Шайе по поводу суверенитета бывших советских республик.

Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Неприемлемы замечания посла Китая во Франции, которые подвергали сомнению суверенитет стран, ставших независимыми после распада Советского Союза в 1991 году", - говорится в сообщении.

Боррель добавил, что ЕС остается надеяться, что заявления Шайе не отражают официальной позиции Китая.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны.

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