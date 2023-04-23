В течение 23 апреля российские оккупанты нанесли 28 авиационных ударов и совершили 10 обстрелов с РСЗО по территории Украины, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 23 апреля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток противник нанес 28 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".

Читайте также: В течение 22 апреля россияне нанесли 3 ракетных, 24 авиационных удара и совершили около 20 обстрелов из РСЗО, - Генштаб