В течение 23 апреля российские оккупанты нанесли 28 авиационных ударов и совершили 10 обстрелов с РСЗО по территории Украины, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 23 апреля 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток противник нанес 28 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".