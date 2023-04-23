Один дивизион ЗРК "Patriot" уже развернули в Украине, - Игнат

Дивизион американских зенитно-ракетных комплексов Patriot уже несут боевое дежурство. Другие комплексы еще направляются в Украину.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

На вопрос журналистов, защищает ли Patriot украинское небо, Игнат продемонстрировал свое фото рядом с комплексом и сообщил, что указанная система ПВО уже стоит на боевом дежурстве.

"Командующий тоже об этом уже объявил. Он посетил уже один из дивизионов… посмотрел, как этот дивизион уже заступил на боевое дежурство. Пообщался с людьми и поблагодарил их, что раньше закончили обучение (на ЗРК Patriot. – Ред.). Потому что сроки большие были… Но ребята быстрее вернулись, понимая, насколько они сейчас здесь нужны", – сказал Игнат.

Игнат добавил, что ЗРК Patriot поможет Украине защититься от вражеских баллистических и аэродинамических целей.

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