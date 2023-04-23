В ближайшее время враг попытается штурмовать Угледарское направление, - пресс-офицер Таврического направления Дмитрашковский

Тактика и характер действий россиян на Таврическом направлении изменились и стали более интенсивными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Тактика и характер действий противника на нашем направлении несколько сменился интенсивностью и наращиванием усилий на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях. Цель – вытеснение, захват и создание таких условий, которые позволят им выйти на административные границы Донецкой области. Характерной чертой является постоянная ротация, систематическая перегруппировка, неустанное наращивание подразделений для того, чтобы морально повлиять на наши войска. Огнем артиллерии постоянно враг влияет на наши войска, наносит авиационные удары, пытается заставить наши подразделения отходить и принимать меры по противнику", - сказал Дмитрашковский.

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По его словам, командование России перебросило для боев под Марьинкой в Донецкой области так называемые "штурмовые подразделения Z", которые были завезены вместо десантников. Армия противника начала полностью перенимать опыт ЧВК "Вагнер" и набирать в свои ряды людей с криминальным прошлым. "Есть определенные инструкции, которые попали к нам вместе с пленниками, где четко отмечается, что бойцам данного подразделения во время ведения боевых действий не оказывается медицинская помощь на поле боя и раненых не эвакуируют до тех пор, пока не будет взята позиция или не будет дана команда на отступление", - рассказал он.

Ранее он предположил, что потеряв большое количество личного состава на Авдеевском и Марьинском направлениях, враг может сосредоточить внимание на Угледарском направлении. В субботу в районе Угледара россияне совершили 6 авианалетов, в результате которых разрушены дома мирного населения. "Для чего это делает? Сейчас в Бахмуте такая же ситуация. Они, что называется, разбирают дом этаж за этажом, чтобы у наших воинов не было возможности обустроить хотя бы какую-нибудь позицию для отражения наступления или отдыха. Поэтому они, по моему мнению, обстреливают именно Угледар и пытаются добиться успеха. Возможно, это и является причиной того, что в ближайшее время они попытаются штурмовать на Угледарском направлении", - сказал Дмитрашковский.

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