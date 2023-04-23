Сегодняшние обстрелы Херсонщины – это реакция россиян на "вброс" об ВСУ на левом берегу, - Гуменюк
Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Уточненная информация, к сожалению, не очень утешительная и приятная. Реагируя на такие информационные вбросы, враг существенно усилил атаки по противоположному берегу. У нас есть мощный обстрел Херсонского и Бериславского районов", - рассказала она.
По ее словам, в результате обстрелов были разрушены около 30 жилых домов и школы. Также есть пострадавшие среди людей.
"Вдохновленный этой информацией враг применил авиационную атаку, подтянул артиллерию и пытался доказать, что он все еще контролирует позиции", - заявила Гуменюк.
Напомним, сегодня российские оккупационные войска обстреляли Херсонщину после заявлений Института изучения войны о том, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу Днепра на Хесонщине.