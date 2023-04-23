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Сегодняшние обстрелы Херсонщины – это реакция россиян на "вброс" об ВСУ на левом берегу, - Гуменюк

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Сегодняшние обстрелы Херсонщины – это реакция россиян на "вброс" об ВСУ на левом берегу, - Гуменюк
Оккупанты усилили обстрелы Херсонского и Бериславского районов из-за информации о высадке ВСУ на левом берегу Днепра.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Уточненная информация, к сожалению, не очень утешительная и приятная. Реагируя на такие информационные вбросы, враг существенно усилил атаки по противоположному берегу. У нас есть мощный обстрел Херсонского и Бериславского районов", - рассказала она.

По ее словам, в результате обстрелов были разрушены около 30 жилых домов и школы. Также есть пострадавшие среди людей.

"Вдохновленный этой информацией враг применил авиационную атаку, подтянул артиллерию и пытался доказать, что он все еще контролирует позиции", - заявила Гуменюк.

Напомним, сегодня российские оккупационные войска обстреляли Херсонщину после заявлений Института изучения войны о том, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу Днепра на Хесонщине.

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Топ комментарии

  • Andry Moon
    Стріляли орки тому що можуть. Прив'язувати обстріли до якихось інфоприводів це грати на їх боці...
  • Дмитрий Авдеев 208cdb03
    Вот так послушать - так выходит что лучше и не освобождать свою территорию. А то кацы обидятся и будут больше пулять. Так получается?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А вчорашні обстріли Херсона - це відповідь на що?
    А позавчорашні?
    Де зелені таких дебілів набирають?
    Таке враження, що десь під Трускавцем є пітомнік "Зелений дебіл"...
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