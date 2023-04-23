Еврокомиссия и страны Центральной Европы не достигли согласия относительно украинского зерна, - Польское радио

Стороны не достигли понимания во время видеоконференции между вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и представителями пяти стран Центральной Европы по импорту сельскохозяйственных товаров из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

Переговоры с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией продолжатся на уровне министров сельского хозяйства.

Как отмечает радиостанция, Еврокомиссия готова идти на уступки.

В частности, ЕК готова расширить список товаров, на которые будет распространяться запрет на импорт из Украины.

"Прогресс есть, и переговоры двигаются в правильном направлении", – сообщил один из участников встречи с польской стороны.

Пока что Еврокомиссия согласилась только на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В настоящее время ходят слухи о том, что она будет готова добавить в список ограничений другие продукты из списка, представленного министрами сельского хозяйства пяти стран в пятницу, такие как яйца и мясо птицы.

Читайте также: Пять стран ЕС просят Еврокомиссию запретить импорт еще большего количества продуктов из Украины