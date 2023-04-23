ЧВК "Вагнер" больше не будет брать пленных, - военный преступник Пригожин

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 23 апреля, что его наемники не будут больше брать пленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают телеграм-каналы, приближенные к Пригожину.

Он заявил, что прослушал какую-то аудиозапись, на которой вроде бы воины ВСУ говорят об убийстве раненого вагнеровца.

Пригожин заявил, что больше пленных его организация не будет брать.

Такое заявление автоматически делает Пригожина военным преступником.

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