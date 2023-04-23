Новости • Агрессия России против Украины, Война

ЧВК "Вагнер" больше не будет брать пленных, - военный преступник Пригожин

51 516169
ЧВК "Вагнер" больше не будет брать пленных, - военный преступник Пригожин
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 23 апреля, что его наемники не будут больше брать пленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают телеграм-каналы, приближенные к Пригожину.

Он заявил, что прослушал какую-то аудиозапись, на которой вроде бы воины ВСУ говорят об убийстве раненого вагнеровца.

Пригожин заявил, что больше пленных его организация не будет брать.

Такое заявление автоматически делает Пригожина военным преступником.

Читайте также: Швейцария ввела санкции против ЧВК "Вагнера" и РИА "Фан"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Усі кацапи - Гандони. Аксіома.
  • Alex Sav 8157c114
    аналогічно.... думаю ВСУ також
  • Benjie Lucic 418d3f5c
    Взагалі-то, найманці пєтуха , не потрапляють під жодну конвенцію. Це озброєнні злочинці, яких потрібно знищувати
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости