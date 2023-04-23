В течение дня российские войска обстреляли две громады на Сумщине, - ОВА
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23 апреля оккупанты совершили обстрелы 2 пограничных громад – Хотинской и Белопольской. Зафиксировано 11 прилетов из минометов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.
Отмечается, что под обстрелы попали:
- Белопольская громада: по территории громады враг совершил минометный обстрел – 5 прилетов.
- Хотинская громада: россияне били из минометов – 6 прилетов.
В ОВА добавили, что с 7:00 по территории Белопольской громады был минометный обстрел – 5 прилетов.
Во всех случаях, к счастью, без последствий.