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В Венгрии недовольны решением Орбана запретить импорт украинского зерна, - Bloomberg

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В Венгрии недовольны решением Орбана запретить импорт украинского зерна, - Bloomberg
В Венгрии недовольны запретом правительства на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Это подорвет усилия по сдерживанию инфляции и создаст дефицит на рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Генеральный секретарь Венгерской зерновой ассоциации Зсофия Потса утверждает, что Венгрии необходимо импортировать около 700 тысяч тонн кормовой кукурузы после неурожая в прошлом году, и Украина станет самым дешевым поставщиком.

"Наши члены в отчаянии и не поддерживают никаких запретов на импорт, на самом деле мы нуждаемся в импорте", - подчеркнула она.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вместе с Польшей и Словакией ввело запрет на украинское зерно и отдельные сельскохозяйственные продукты до конца июня. Хотя эти страны ЕС утверждают, что такие поставки могут причинить вред отечественным производителям, Потса заявила, что блокирование этих потоков будет поддерживать давление на цены на продовольствие в Венгрии, где уровень инфляции превышает 25%.

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Топ комментарии

  • Анатолій Готич 01bd7a97
    ...навздогін. Як Україна- то не в НАТО і не в УЕ, А як кишки свинособачі марші трублять- то ж Україно, жерти їм подай!
  • Алекс Мышкевич
    вони так не ******* Україну що "слушай, даже кушать не могут"

    хай свого орбана замість українського хліба їдять
  • Alex Sav 8157c114
    це тільки на користь мадярам хітрожопим
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