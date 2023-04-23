На оккупированной Луганщине произошла потасовка между российским солдатами и наемниками из ЧВК "Вагнер", есть трупы с обеих сторон, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об отношениях между представителями ЧВК "Вагнер" и российской армией в Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Сообщении отмечается: "Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие России и представители ЧВК "Вагнер" все чаще пытаются отыскать виновных в этом. Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга. Как следствие, недавно в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла потасовка между военнослужащими из России и наемниками ЧВК "Вагнер", которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон".

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