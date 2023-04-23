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На оккупированной Луганщине произошла потасовка между российским солдатами и наемниками из ЧВК "Вагнер", есть трупы с обеих сторон, - Генштаб

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На оккупированной Луганщине произошла потасовка между российским солдатами и наемниками из ЧВК "Вагнер", есть трупы с обеих сторон, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об отношениях между представителями ЧВК "Вагнер" и российской армией в Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Сообщении отмечается: "Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие России и представители ЧВК "Вагнер" все чаще пытаются отыскать виновных в этом. Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга. Как следствие, недавно в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла потасовка между военнослужащими из России и наемниками ЧВК "Вагнер", которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон".

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Топ комментарии

  • Volodymyr Pinchuk 98f07805
    Не загиблі, а подохші, скільки можна повторювати.
  • Urs
    не понял, а шо, гранаты им разве не выдают?
  • Центр 820
    Яка важлива новина від Генштабу. Чому не уточнили хто переміг? Такі новини на базарі щодня розповідають.
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