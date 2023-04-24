На следующей неделе состоятся международные события, которые принесут ВСУ больше оружия, - Зеленский

Украина готовит несколько важных международных событий, которые могут дать украинским военным больше оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

Украинский президент отметил "Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше крепости, а нашим воинам – больше оружия. Почти каждый день – соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи.

И я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе. В абсолютном большинстве случаев это невидимая для всего сообщества работа. И так правильно. Так это работает. Результат основан на подготовке. Спасибо каждому и каждому, кто готовит результаты для Украины! Офис, правительство, наши дипломатические представительства – спасибо всем, кто привлечен!".

Смотрите: Каждый день тишины в тылу добывается нашими воинами в ежедневных жестоких боях на передовой, - Зеленский. ВИДЕО