Новости

В РФ умер второй за день депутат Госдумы от правящей партии "Единая Россия"

25 59842
В РФ умер второй за день депутат Госдумы от правящей партии "Единая Россия"
В России скончался депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Джашарбек Узденов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Коммерсант.

Ему было 56 лет.

В сообщении партии указывается, что Узденов умер "после тяжелой и продолжительной болезни".

Политик был членом Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы.

The Insider отмечает, что Узденов пропустил множество заседаний в 2022 году и не голосовал за признание Россией так называемых "Днр" и "Лнр" как самостоятельных, суверенных и независимых государств.

 23 апреля, в возрасте 77 лет умер также депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Николай Борцов.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Sav UA 954bd9a2
    Бодай усі кацапи повиздихали в один день!
  • IgorYakovlevich
    Бойові комахи не жартують. Це ми ще голубів не випускали.
  • 5 копійок
    Не зупиняйтесь.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости