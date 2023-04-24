В РФ умер второй за день депутат Госдумы от правящей партии "Единая Россия"

В России скончался депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Джашарбек Узденов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Коммерсант.

Ему было 56 лет.

В сообщении партии указывается, что Узденов умер "после тяжелой и продолжительной болезни".

Политик был членом Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы.

The Insider отмечает, что Узденов пропустил множество заседаний в 2022 году и не голосовал за признание Россией так называемых "Днр" и "Лнр" как самостоятельных, суверенных и независимых государств.

23 апреля, в возрасте 77 лет умер также депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Николай Борцов.