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Более 80 депутатов со всей Европы просят объявить персоной нон грата посла Китая во Франции

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Более 80 депутатов со всей Европы просят объявить персоной нон грата посла Китая во Франции
Несколько десятков законодателей со всей Европы обратились к министру иностранных дел Франции Катрин Колонна с просьбой предоставить статус персоны нон грата китайскому послу Лу Шае и выдворить его из страны.

Как передает Цензор.НЕТ, их письмо, под которым подписались  80 парламентариев, вечером в воскресенье, 23 апреля 2023 года, обнародовала парижская газета Le Monde.

"Посол Лу Шае публично заявил, что бывшие советские республики не имеют эффективного статуса в международном праве, утверждая, что "нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус". Такие комментарии выходят далеко за пределы приемлемого дипломатического дискурса... Кроме глубокого образа истории , культуры и фундаментальной целостности соответствующих наций, слова посла имеют целью подорвать основные принципы, на которых основываются предполагаемые дипломатические отношения.Не дело Китая или любой другой страны - ставить под сомнение суверенитет других. Суверенитет - это не дипломатическая игрушка, а неотъемлемая основа международных отношений, международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - утверждают авторы обращения.

В то время, когда в Европе бурлит война в результате нападения России на территориальную целостность ее соседа Украины, "крайне необходимо, чтобы демократический мир направил авторитарным нациям недвусмысленное сообщение о защите суверенитета наших союзников", уверены в парламенте.

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При этом в письме напоминают, что это уже "не в первый раз, когда посол Лу делает скандальные и унизительные замечания".

"Недавно он заявил, что тайваньский народ следует "перевоспитать" после перехода под контроль Пекина", - говорится в тексте обращения, опубликованном Le Monde.

"В последнее время правительство Франции быстро действовало, чтобы выслать дипломатов, действовавших ненадлежащим образом. Поэтому, имея в виду прецедент, мы призываем вас немедленно объявить посла Лу Шае персоной нон грата в ответ на его совершенно неприемлемое поведение. Мы надеемся, что вы сделаете этот шаг, чтобы подчеркнуть преданность Франции основополагающим ценностям, которые объединяют нас не только в Европе, но и с партнерами-единомышленниками в других странах", -резюмируют депутаты.

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Топ комментарии

  • Теті Гризло
    Гідно!
  • Amber
    Абсолютно правильне рішення !!
  • Amber
    Хто такий Лу Шає , щоби робити такі заяви ?
    Китайози борзіють на міжнародній арені разом із кацапами !!

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