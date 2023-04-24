Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не может отказаться от удержания Бахмута, поскольку его захват может открыть России плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью Al Arabiya.

Зеленский подчеркнул: "Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт боевых действий и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс захватить больше наших земель".

По его словам, если Россия захватит Бахмут, это может стать плацдармом для наступления на два крупных города, которые давно стремится захватить в Донецкой области: Краматорск и Славянск.

Как отмечает издание, несмотря на то, что некоторые аналитики говорят, что у Бахмута небольшая стратегическая ценность, Зеленский настаивает на том, что Украина не откажется от этого города. Он призвал всех "посетить [город], чтобы они могли понять, что может произойти и какие угрозы существуют".

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Зеленский в интервью выразил уверенность в способности Украины отразить российское вторжение, заявив, что Украина готовится к контрнаступлению.

"Я не могу описать ситуацию как хорошую, но мы боремся. Мы сильнее, чем были год назад", - сказал он.

Зеленский заявил, что украинская армия готовится к контрнаступлению и выразил уверенность в его успехе.

"Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее", - сказал он.

Зеленский также поблагодарил союзников за поддержку, но отметил, что они тоже поддерживают себя, помогая Украине.

"Правда заключается в том, что Россия не остановится на Украине, и это то, что каждому понятно", - сказал он, добавив, что Украина, однако, может остановить Россию.

"Итак, наши союзники, поддержите нас, потому что, прежде всего, это дешевая цена, которую вы должны заплатить, потому что Россия пойдет дальше", - сказал он, добавив, что президент России Владимир Путин во время войны в Украине борется за свою жизнь, а не за свою страну.

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