Новости • Война

Ночью Севастополь атаковали надводные беспилотники, - "губернатор" Развожаев. ВИДЕО

28 195111
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил ночью 24 апреля, что флот РФ отбивает атаку надводных беспилотников на город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Развожаева.

"Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", - написал он.

Позже Развожаев добавил, что, начиная с 3:30 утра, была попытка атаки на Севастополь.

"Ситуация на данный момент: один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никаких объектов не повреждено".

Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", – говорится в сообщении.

Читайте: В Крыму и Севастополе парада на 9 мая не будет "из соображений безопасности", - предатель Аксенов (обновлено)

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Григорич 3719c178
    Безпілотники це те, шо літає без пілота, а те що пливе - безматросник
  • Philip Od
    Бавовна в бухті Севастополя
    Відео (увімкніть звук) - https://twitter.com/Osinttechnical/status/1650332066632876034?s=20

    https://t.me/breakingmash/43471
  • Яр Холодний
    А "берег" у твоїх "роботодавців" завжди посеред бухти розтащований? Те місце називається "внутрішній рейд" - там кораблі ставлять на якорі І ще одне - у них у таких випадках завжди порожньо - ну не можуть "хохли" по чомусь попасти - вони воювать ненавчені Найкрутіші воїни - кацапи Вони-б уже до Ла-маншу дійшли - якби не заблудилися в українських степах!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости