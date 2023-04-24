В Крыму объявляется "сезон хлопка", оккупантам необходимо привыкать к звукам воздушной тревоги на полуострове, - ОК "Південь"

Россиянам, привыкшим жить и отдыхать в аннексированном Крыму, советуют привыкать к воздушной тревоге и готовиться к "сезону хлопка".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Гуменюк заявила, что нынешний теплый период года в Крыму объявляется "сезоном хлопков, а не просто курорта".

По ее словам, оккупантам "необходимо привыкать" к звукам воздушной тревоги на полуострове.

Комментируя сооружение окопов на песчаных пляжах в западной части Крыма, Гуменюк сказала: "Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся".

Читайте: Сегодняшние обстрелы Херсонщины – это реакция россиян на "вброс" об ВСУ на левом берегу, - Гуменюк