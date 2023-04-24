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В Крыму объявляется "сезон хлопка", оккупантам необходимо привыкать к звукам воздушной тревоги на полуострове, - ОК "Південь"

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В Крыму объявляется "сезон хлопка", оккупантам необходимо привыкать к звукам воздушной тревоги на полуострове, - ОК "Південь"
Россиянам, привыкшим жить и отдыхать в аннексированном Крыму, советуют привыкать к воздушной тревоге и готовиться к "сезону хлопка".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Гуменюк заявила, что нынешний теплый период года в Крыму объявляется "сезоном хлопков, а не просто курорта".

По ее словам, оккупантам "необходимо привыкать" к звукам воздушной тревоги на полуострове.

Комментируя сооружение окопов на песчаных пляжах в западной части Крыма, Гуменюк сказала: "Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся".

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Курортный сезон все? Ватные дебилы!!! Вы свой последний туристический сезон 2013 года будете вспоминать как волшебное время шары и реальных бабок. Но помните, вонючие совкодрочеры, худшее для вас еще впереди...
  • Старый зольдат
    Оккупационная власть Крымм решила заменить звук сирены воздушной тревоги. С 1 мая из динамиков и репродуеторов при обьявлении воздушной тревони будут нестись истошные вопли - ПАХЛАВАААА, МЕДОВАЯЯЯЯ ПАХЛАВАААА!
  • ZoV KobZona
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