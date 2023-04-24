РФ хочет захватить Бахмут до начала контрнаступления ВСУ, - ISW

Российское военное руководство требует от подчиненных захвата Бахмута до начала украинского контрнаступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В попытках захватить Бахмут оккупанты продолжают нести большие потери. Для поддержки ЧВК "Вагнера" РФ направила на Бахмутское направление подразделения воздушно-десантных войск. Поддержка скорее всего позволит "вагнеровцам" получить больше успехов в городе и может убедить украинские силы отойти. Подразделения ВДВ вблизи Бахмута, вероятно, более удалены от прямых, очень изнурительных городских боев, чем подразделения "Вагнера".

Российские блогеры отмечают, что подразделения 106-й дивизии ВДВ держат оборону в районе Яковлевки, примерно в 17 км к северо-востоку от Бахмута. Объявление о совместной работе "Вагнера" и ВДВ вокруг Бахмута свидетельствует о том, что российское военное руководство стремится сотрудничать с Пригожиным, несмотря на прежние трения, чтобы ускорить захват Бахмута.

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