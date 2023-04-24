Общие боевые потери РФ с начала войны – около 187 080 человек (+660 за сутки), 3683 танка, 2849 артсистем, 7139 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 187 080 человек.