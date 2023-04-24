Общие боевые потери РФ с начала войны – около 187 080 человек (+660 за сутки), 3683 танка, 2849 артсистем, 7139 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 24 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 187 080 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 187 080 (+660) человек ликвидировано,
- танков - 3 683 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 7 139 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2 849 (+12) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 289 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 413 (+11),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 753 (+23) ед,
- специальная техника – 339 (+0).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении Генштаба.