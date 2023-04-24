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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 187 080 человек (+660 за сутки), 3683 танка, 2849 артсистем, 7139 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 24 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 187 080 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 187 080 (+660) человек ликвидировано,
  • танков - 3 683 (+8) ед, 
  • боевых бронированных машин - 7 139 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 2 849 (+12) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 289 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 413 (+11),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 753 (+23) ед,
  • специальная техника – 339 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 187 080 человек (+660 за сутки), 3683 танка, 2849 артсистем, 7139 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении Генштаба.

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Топ комментарии

  • Bob Fayn
    артсистеми знищуються регулярно
  • Юрий Хорошунов
  • albano miner
    наступ підкрався непомітно... Слава ЗСУ!
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