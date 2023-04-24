За прошедшие сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, еще 2 человека получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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За прошедшие сутки, 23 апреля, российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"За 23 апреля стало известно еще о 2 людях, убитых россиянами на Донетчине, — в Бахмуте.
Еще 2 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.