За прошедшие сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, еще 2 человека получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 23 апреля, российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 23 апреля стало известно еще о 2 людях, убитых россиянами на Донетчине, — в Бахмуте.



Еще 2 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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