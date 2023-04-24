Для отражения контрнаступления ВСУ на юге РФ может задействовать Черноморский флот, - ISW

РФ может направить корабли Черноморского флота для отражения контрнаступления ВСУ на юге Украины, особенно с продвижением боев на побережье. Однако маловероятно, что флот повлияет на наземные операции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ ранее повредили все три фрегата ЧФ типа "Адмирал Григорович": "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", на сегодня статус "Эссена" и "Григоровича" непонятен. По спутниковым снимкам от 10 февраля 2023 можно предположить, что "Адмирал Григорович" направлялся в Севастополь.

Шесть десантных кораблей являются важнейшим активом с точки зрения возможностей прямого удара, поскольку они несут ракетные комплексы для ударов по суше. ЧФ также имеет корветы, тральщики, противолодочные корабли, ракетные катера и десантные корабли в Черном море.

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Однако они вряд ли обеспечат России существенное оборонное преимущество против контрнаступления ВСУ на юге Украины, поскольку им для нанесения удара, вероятно, придется подойти довольно близко к береговой линии, что сделает их удобными целями для береговой артиллерии.

Более того, российские корабли преимущественно ориентированы на противовоздушные, противокорабельные и противолодочные задачи и, как правило, не несут большого количества боеприпасов, подходящих для защиты от механизированных контрнаступательных операций.

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