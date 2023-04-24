Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) воину Владимиру Примаченко

Петиции не хватает нескольких тысяч подписей. Владимир Примаченко в составе ТРО защищал Киев, а летом 2022 – Донбасс и погиб в июне 2022 года в боях против оккупантов под Бахмутом.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Друзья, не хватает нескольких тысяч подписей под петицией о присвоении звания Герой Украины Владимиру Примаченко. Это активный участник Революции Достоинства, доброволец батальона "Айдар" с начала войны в 2014-м, получил тяжелое ранение, в возрасте 58 лет, несмотря на проблемы со здоровьем, добровольцем пошел в состав теробороны защищать Киев, был примером и одним из организаторов в своем батальоне, затем в составе подразделения был переброшен на Донбасс, чтобы остановить российское летнее наступление, и погиб как герой в боях под Бахмутом в июне 2022-го. Он отдал всю себя защите Украины, и его жизнь является примером преданности украинскому народу.

Прошу увековечить память Владимира Примаченко, для нас честь, чтобы наши дети не забыли о его преданной нашей будущей жизни", - говорится в сообщении.

Побратим погибшего воина Владимир Скакун в петиции рассказал, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в июле 2022 года направил представление в Офис Президента о присвоении "Героя Украины" Владимиру Примаченко. Но по неизвестным причинам 13 января 2023 вышел указ президента Украины о награждении орденом "За мужество" 3 степени Примаченко Владимира Васильевича (посмертно).

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