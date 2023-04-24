Завершить войну без разрешения территориальных проблем невозможно, - Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что завершением войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Завершить эту войну можно исключительно одним путем – это возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 91 года", - подчеркнул Буданов.

По словам главы ГУР МО, невозможно уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий.

"Если Крым будет последним возвращен - это финал. Если Крым будет первым возвращен, а Донбасс еще не возвращен - то это не финал", - добавил он.

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