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Завершить войну без разрешения территориальных проблем невозможно, - Буданов

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Завершить войну без разрешения территориальных проблем невозможно, - Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что завершением войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Завершить эту войну можно исключительно одним путем – это возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 91 года", - подчеркнул Буданов.

По словам главы ГУР МО, невозможно уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий.

"Если Крым будет последним возвращен - это финал. Если Крым будет первым возвращен, а Донбасс еще не возвращен - то это не финал", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Невже ?
    А чого ж у програмі діючого президента було сказано інакше ?
    Дагаваріцца посєрєдінє нада. Там же тожа люді. Чи вже не нада ?
  • Герхард
    Так що шашлички в Криму вже цього літа відміняються?

    Ну якже ж так, Буданов... Ти ж обіцяв...
  • Viktor Orenich d4c0583c
    В минулому році теж саме казав. Такий собі пророк... Головне для них - бути на екрані.
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