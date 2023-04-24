Буданов о контрнаступлении: Мы подходим к знаковой битве

Начало решающей битвы между Украиной и РФ является тайной. Но мы к этому приближаемся.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

На вопрос, не нынешние условия, темпы поставки западного оружия не заставляют пересмотреть предварительные оценки относительно решающей битвы он ответил: "Абсолютно не заставляют".

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают", - сказал Буданов.

Он акцентировал, что начало этой битвы является тайной, но "все понимают, что мы к этому приближаемся".

"Об объемах и темпах поставок – конечно, что хотелось бы интенсифицировать и увеличить эти объемы. Это совершенно понятно, исходя из этих условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем", – говорит Буданов.

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По его мнению, достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем в ходе этой операции.

"На каких направлениях, что именно и как – от этого я воздержусь, извините", - добавил Буданов.