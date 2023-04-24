На данный момент мы не можем покрыть всю территорию Украины средствами ПВО, - Воздушные силы

Украина постепенно идет по пути замены советского парка техники ЗРК.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя эффективность американских систем С-UAS, Игнат заявил: "Что такое 5-10 комплексов? Ну это прикрыть где-то один объект важный. Если бы их было очень много, то тогда бы она была эффективна. Я хочу сказать, что эффективность мобильных огневых групп, вооруженных собственно стрелковым оружием, пулеметами, а к ним прилагаются устройства ночного видения, тепловизионное оборудование, оптика, прожекторы и лазеры, я думаю, что эффективность мобильных огневых групп и дальше будет расти".

"Мы в таких реалиях, что не можем сейчас покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Patriot поступают, но и С-300, и "Буки" тоже не долговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей. Мы постепенно идем по пути замены". советского парка техники ЗРК, а мобильно-огневые группы это то, что удалось сделать и удается наращивать", - добавил спикер Воздушных сил.

В то же время, подчеркнул он, эффективность мобильно-огневых групп постоянно возрастает.

"Даже радиотехническая бригада, которая предназначена больше отслеживать воздушное пространство, в прошлый раз уничтожила из 10 БПЛА половину и именно ночью", - сказал спикер.

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