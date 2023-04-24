В Белом доме недовольны инициативами Макрона по мирным переговорам без консультаций с союзниками, - Bloomberg
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова знакомых с политикой администрации американского президента лиц.
Кроме того, Вашингтону не понравилось, что во время визита в Пекин Макрон призвал Европу избегать втягивания в конфликт между США и Китаем из-за Тайваня.
На прошлой неделе Джо Байден и Эмманюэль Макрон поговорили по телефону, и тон релизов после переговоров журналисты агентства расценили как "ледяной".
"Когда речь заходит о войне в Украине, люди, знакомые с мнением администрации Байдена, сказали, что Белый дом был раздражен тем, что, по их мнению, Макрон занимается фрилансом по деликатному дипломатическому вопросу без консультаций с союзниками", – говорится в материале.
Эти люди, пожелавшие остаться анонимными, также отметили, что Макрон не в первый раз предлагал план мира, а затем был вынужден отступить. По их мнению, очевидно, что китайцы не хотят использовать свое влияние на Путина, поэтому вряд ли Макрон на этот раз сможет сделать что-то лучшее.