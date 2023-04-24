Оккупанты почти везде перешли в позиционную оборону, угрозы захвата Угледара нет, - Буданов

Бахмут – единственное место, где огромными потерями они имеют определенный тактический успех.

Об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Они полностью перешли повсюду в позиционную оборону. Единственные места на фронте, где проходят их попытки, - это попытка в городе Бахмут, это попытка охватить с севера город Авдеевка, локальные боевые действия в городе Марьинка. И в Авдеевке, и в Марьинке идентичная тактика, как и в Бахмуте - просто попытка стереть населенный пункт с лица земли, как говорится. Бои в лесничестве в районе Луганской области - это мы уже совсем снижаемся до тактического уровня", - рассказал он.

По словам Буданова, Бахмут – единственное место, где огромными потерями они имеют определенный тактический успех.

"И на фоне отсутствия успехов где угодно в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболваненому" обществу нужно что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается. Кроме того, туда добавляется то, что в свое время Пригожин заявил, что он Бахмут возьмет. Он бы уже и рад петлять с него, но не может. То есть здесь просто все сошлось", - сказал глава ГУР.

Также он отметил, что большой угрозы захвата Угледара нет.

Также читайте: Буданов о контрнаступлении: Мы подходим к знаковой битве