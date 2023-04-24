Отчеты о неоружейных закупках Минобороны уже скоро должны появиться на Prozorro, - Шабунин

С 23 апреля в системе Prozorro стала доступна информация о неоружейных оборонных закупках.

Об этом в Facebook заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь уже точно ничего не мешает Минобороны показать цены на продовольствие и вещи. Вчера – в воскресенье – у Prozorro появился механизм для обнародования отчетов о неоружейных закупках для армии. Это именно тот механизм, который мы в ЦПК вместе с партнерами из антикоррупционного комитета и правительства разработали в ответ на скандал с "яйцами по 17 гривен" и картофелем "по 22"", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, все отчеты о ценах уже скоро должны появиться на Prozorro.

"И мы будем очень внимательно следить, чтобы этот раздел не оставался пустым долго. Ведь цены по новым контрактам обязаны быть обнародованными через 10 дней после заключения. Однако наиболее интересные цифры мы увидим ближе к 22 июня. Именно к этой дате Минобороны должно опубликовать информацию по всем неоружейным закупкам начиная с 24.02.2022.

Конечно, мы уже готовимся к тому, что Минобороны будет искать разные отговорки, чтобы не публиковать эти данные. К примеру, попытается спрятать закупку носков под государственную тайну. Однако мы уже знаем, что с этим делать и как не дать Минобороны снова сделать шаг назад.

Да и после действительно успешных примеров закупок пограничников есть сомнения, что хоть один аргумент Резникова будет выглядеть убедительно для общества и – самое главное – ребят на передовой", - подытожил глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны должны начать публикацию цен на продовольствие и одежду в Prozorro на этой неделе, - Шабунин