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Отчеты о неоружейных закупках Минобороны уже скоро должны появиться на Prozorro, - Шабунин

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Отчеты о неоружейных закупках Минобороны уже скоро должны появиться на Prozorro, - Шабунин
С 23 апреля в системе Prozorro стала доступна информация о неоружейных оборонных закупках.

Об этом в Facebook заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь уже точно ничего не мешает Минобороны показать цены на продовольствие и вещи. Вчера – в воскресенье – у Prozorro появился механизм для обнародования отчетов о неоружейных закупках для армии. Это именно тот механизм, который мы в ЦПК вместе с партнерами из антикоррупционного комитета и правительства разработали в ответ на скандал с "яйцами по 17 гривен" и картофелем "по 22"", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, все отчеты о ценах уже скоро должны появиться на Prozorro.

"И мы будем очень внимательно следить, чтобы этот раздел не оставался пустым долго. Ведь цены по новым контрактам обязаны быть обнародованными  через 10 дней после заключения. Однако наиболее интересные цифры мы увидим ближе к 22 июня. Именно к этой дате Минобороны должно опубликовать информацию по всем неоружейным закупкам начиная с 24.02.2022.

Конечно, мы уже готовимся к тому, что Минобороны будет искать разные отговорки, чтобы не публиковать эти данные. К примеру, попытается спрятать закупку носков под государственную тайну. Однако мы уже знаем, что с этим делать и как не дать Минобороны снова сделать шаг назад.

Да и после действительно успешных примеров закупок пограничников есть сомнения, что хоть один аргумент Резникова будет выглядеть убедительно для общества и – самое главное – ребят на передовой", - подытожил глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны должны начать публикацию цен на продовольствие и одежду в Prozorro на этой неделе, - Шабунин

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Вопрос в том, что министр Резников УЖЕ должен сидеть в СИЗО и ходить на допросы к следователю вместе с подельниками за все то, что он уже украл за последний год.
  • Григорич 3719c178
    Патрон у нас єдиний та неповторний
  • Маркиз
    tZE-inform

    23.‎04.‎2023

    У Prozorro з'явився механізм звітності про незбройні оборонні закупівлі. Не кваптесь радіти. Клептократія так просто не відступить. В усьому, що вони роблять є "АЛЕ..."

    Але звітність наступає лише від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн - робіт.

    Домовились вкрасти ? Розбийте на 10 частин замовлення і насолоджуйтесь анонімністю. Лінь робити? Введіть в комплект домовленостей "шолом військовий" разом з "яйце куряче" і отримайте блок оприлюднення "яйце куряче" по 17 !

    При владі Зеленського питання "Хто заплатить за помилки влади ?" - питання чисто риторичне. Відповідь - НАРОД. Той який його обрав і той, що не переконав тих хто обрав, що обирати це не треба.

    "Невинних нема, всі винні!" (с).

    Скорочення власних державних надходжень, що є основним джерелом корупційного перерозподілу для цієї влади, не скоротили апетити влади, яка вирішила під час війни, в момент економічної кризи, втрат основних джерел існування для мільйонів українців підняти ціни на воду і електроенергію. При собівартості електрогенерації АЕС (зараз це 80% генерації) 0,6-0.75 гривен за 1 кВт вирішено підняти тарифи до 2,5 гривен за 1 кВт для населення. При цьому реальні розрахунки з виробниками електроенергії через систему "Гарантований покупець" з початку року впали до рівня 56-50%. Зеленському потрібні гроші. ВАШІ ГРОШІ !
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