Китай не передал ни одного патрона РФ и в ближайшее время не собирается это сделать, - Буданов
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Китай пока не передал ни одного патрона России и не готовится это сделать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью "РБК-Украина".
"По состоянию на данный момент Китай не передал ни одного патрона Российской Федерации", - уточнил он.
Буданов также отметил, что Китай к этому не готовится.
Отвечая на вопрос, предполагает ли он, что Китай все-таки может пойти на этот шаг в обозримом будущем, руководитель ГУР высказал мнение, что в ближайшее время Китай на это не пойдет.