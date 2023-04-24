Китай не передал ни одного патрона РФ и в ближайшее время не собирается это сделать, - Буданов

Китай пока не передал ни одного патрона России и не готовится это сделать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью "РБК-Украина".

"По состоянию на данный момент Китай не передал ни одного патрона Российской Федерации", - уточнил он.

Буданов также отметил, что Китай к этому не готовится.

Отвечая на вопрос, предполагает ли он, что Китай все-таки может пойти на этот шаг в обозримом будущем, руководитель ГУР высказал мнение, что в ближайшее время Китай на это не пойдет.

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