Решение относительно 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины будет одобрено в ближайшие дни, - Борель

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель убежден, что решение относительно 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины будет найдено в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

После того, как ЕС принял решение о первом треке выделить 1 млрд евро на возмещение расходов странам ЕС, уже выделившим Украине боеприпасы из своих запасов, второй трек - выделить 1 млрд евро на закупку, еще находится в стадии обсуждения из-за разногласий некоторых стран блока. Третьим треком предусмотрена совместная закупка боеприпасов.

"По второму треку еще есть некоторые разногласия. Но я уверен, что все понимают, что мы находимся в ситуации чрезвычайной срочности, и я уверен, что в следующие дни мы достигнем договоренностей. Но в то время, как мы ищем эти договоренности, не думайте , что мы просто сидим и ждем, вся работа продолжается. Когда мы достигнем правовых договоренностей, практическая работа будет завершена", - сказал Боррель.

Он также рассказал, что у него состоялся разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, во время которого Боррель "объяснил, что есть два трека".

"Первый уже работает. Мы получили запрос возместить (расходы стран ЕС на) 600 млн евро. Я не могу вам сказать о боеприпасах, которые (были поставлены) за рамками этих 600 млн евро. Но меня уже попросили выплатить 600 млн евро", - сказал представитель ЕС.

В то же время министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил надежду, что это решение будет принято уже сегодня.

"Когда речь идет о том, чтобы найти быстрое решение по боеприпасам для Украины, то это не только политическое обязательство, одобренное на бывшей Раде, но и месседж Украины, который мы будем продолжать поддерживать Украину в военном плане. Мы ожидаем, что сможем найти договоренности сегодня", – сказал он.

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