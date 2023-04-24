Новости • Война

Оккупанты переместили танковую бригаду в район Авдеевки и готовятся использовать ее для штурма, - Силы обороны Таврического направления

4 07411
Оккупанты переместили танковую бригаду в район Авдеевки и готовятся использовать ее для штурма, - Силы обороны Таврического направления
Оккупанты подтянули на Авдеевское направление танковую бригаду, которую готовятся использовать для штурма позиций Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире информационного телемарафона сообщил начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

По его словам, на Авдеевском направлении враг начал наращивать артиллерийские обстрелы. Так за минувшие сутки обстрелов было 494. Фактически враг вернулся к той численности обстрелов, которая была в феврале.

"Появилась информация о перемещении танковой бригады в район Авдеевки. Следует ожидать, что враг в ближайшее время эту технику использует, поскольку последние двое суток враг штурмовал позиции без применения техники", - сказал спикер.

Смотрите: Операторы украинского дрона уничтожили российскую БМП-1. ВИДЕО

Также Дмитрашковский отметил, что Угледар оккупанты также продолжают обстреливать реактивной артиллерией.

"Вчерашний обстрел может свидетельствовать о том, что, возможно, и на этом направлении враг будет пытаться снова проводить штурмовые действия. Зато за сутки враг потерял 200 человек убитыми и ранеными и 20 единиц техники", - сообщил он.

Также смотрите: Вражеский ЗРК "Бук" уничтожили артиллеристы вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Stanislav Bryzhyk
    В смислі? Вони шо не чули буданова? Їм же ясно сказали: ворог перейшов в оборону по всій лінії фронту! Ну шо за!!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Поки зелепухи зі всіх прасок ідуть в контрнаступ кацапи реально атакуватимуть.
  • Деніс Войцеховський
    Так за минулу добу обстрілів було 494. Фактично ворог повернувся до тієї чисельності обстрілів, яка була в лютому. Джерело: https://censor.net/ua/n3414018
    Хтось казав про "снарядний голод" у русні.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости